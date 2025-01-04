BAND-MAIDが2025年第一弾配信シングルとなる新曲「Zen」が1月13日に配信リリース、同日ミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開されることが解禁され。本作は、1月5日からテレ東系列ほかにて放送開始となるMAPPAのオリジナルTVアニメ『全修。』のOPテーマ曲。アニメの世界観に寄り添ったストーリー性のある歌詞と、メロディアスで疾走感あるハードロックサウンドが印象的な楽曲に仕上がっている。©全修。／MAPPAMAPPAは