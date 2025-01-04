本日1月4日の横浜アリーナ公演から全国アリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual＞をスタートさせたTravis Japanが、3月5日に初のダブルAサイドCDシングルをリリースすることを発表した。◆Tavis Japan 画像Travis JapanがシングルでCDをリリースするのは初。今作は、宮近海斗が葵わかなとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー『ホンノウスイッチ』(1月11日スタート)の主題歌「Say I do」および、松倉海斗が主