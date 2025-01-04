◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」（４日、東京ドーム）新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」を開催した。ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権は挑戦者・エル・デスペラードが５分２３秒、レフェリーストップでＤＯＵＫＩを破り王座奪還に成功した。ＤＯＵＫＩは５度目の防衛に失敗した。ＤＯＵＫＩの入場でステージには歌