発売前から「限界露出！」と話題の澄田綾乃セカンド写真集に、オフムービーDVD＆サイン入りBIG生写真が付いたスペシャルバージョンが予約受付中。 澄田綾乃セカンド写真集 2月26日（水）の写真集発売前から、澄田綾乃史上限界露出と話題の写真集に、撮影時のオフムービーと直筆サイン入り超BIG生写真がついたスペシャルバージョンが、ボムアイドル工房Z（https://bombidol.official.ec/）で予約受付中。60分越えのオフムー