元モーニング娘｡のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希（39）がこのほど、新作写真集「flos」の重版8刷が決まったことを発表。それに併せて、「肌色全開」な未掲載オフショットを公開した。 【写真】ゴマキの「素肌」全開な大胆オフショット2025年も勢いが止まらない…！ 輝かしい旋風を巻き起こした新作写真集「flos」。若々しいビジュアルや大胆カットで注目を集め、2024年11月末の発売ながら、すでに“20