犬を飼いたいと思ったときに、オスとメスのどちらを飼ったらよいのか疑問に感じたことはありませんか。オス犬とメス犬とで飼いやすさに違いはあるのでしょうか。犬を飼う際に検討すべきことも含め、動物看護師のfujimaruさんに教えていただきました。柴犬は飼い主に忠実だけど…Q.まず、犬を飼いたいと思ったときに検討すべきことについて教えてください。fujimaruさん「犬種や体の大きさによって差はありますが、犬の平均寿命は