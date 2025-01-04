2025年大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公は「江戸の出版王」蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）だ。こちらもおすすめ｜主人公の写楽の娘が命じられたのは、“薬問屋の内儀と間夫の不倫の春画”。そこで取った驚きの手段とは？ 春画と少女の恋心が交錯する『写楽心中』がおもしろい通称「蔦重」と呼ばれた彼を演じるのは、大河ドラマ初出演の横浜流星。平賀源内役には安田顕、幼馴染のヒロイン役には小芝風