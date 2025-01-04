【GoodsPress Award 2024】今年もさまざまなゲーミング機器が発売された。勝負に勝つための製品、デザインにこだわった製品、VR、モバイル――など、その方向性も多岐にわたる。ここでは2024年に発売された機器から、印象的だった5製品を振り返ろう。＊＊＊大賞にはASUSの16型大ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G16」を挙げた。パワフルな構成のゲーミングノートは決して珍しくないが、ビジネスノートPCを思わせるフラッ