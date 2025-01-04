大阪・関西万博協賛、立川競輪開設73周年記念G3「鳳凰賞典レース」は初日を終えた。地元の河村雅章（41）が通算300勝を達成した。目標の野口が先行策に出ると車間を空けて援護。ゴール前で差し切って展開をものにした。河村は「野口君はどこからでも先行すると言っていたので、車間を空けて援護するだけだった。踏み出しはきつかったが、出切ってからは余裕があった。前回落車し、苦しい中でも1着で良かった」と笑顔。今開