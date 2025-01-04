とちぎテレビ 今シーズン一番の冷え込みとなった奥日光の日光二荒山神社中宮祠では、１月４日寒空の下、神職らが矢を放って１年間の無病息災などを祈る新春の伝統行事「武射祭」が行われました。 奥日光の中禅寺湖のほとりにある日光二荒山神社中宮祠では、室町時代から続くとされる伝統の神事「武射祭」が毎年１月４日に行われています。 その昔、男体山の神が「大蛇」に、そして群馬県・赤城山の神が「大ムカデ」