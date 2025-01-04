とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは、１月４日アウェーで佐賀バルーナーズと対戦し９８対８０で勝利。 新年最初のゲームで白星発進したブレックスは、Ｄ．Ｊ．ニュービルとジェレットが チームトップの１４得点をマーク。４連勝で東地区の首位をキープしています。 宇都宮は５日もアウェーで佐賀と対戦します。