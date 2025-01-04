とちぎテレビ アイスホッケーアジアリーグのＨ．Ｃ栃木日光アイスバックスは１月４日、ホームで 東北フリーブレイズに４対１で競り勝ちました。 通算１１勝８敗で順位は２位のままです。 バックスは、５日もホームで東北フリーブレイズと対戦します。