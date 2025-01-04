とちぎテレビ 新年を祝い一年の無病息災などを祈願する大護摩の法要が１月３日下野市で行われました。 法要は地域の長い歴史を物語る場所で初めて執り行われました。 新春の大護摩の法要を執り行ったのは下野市の龍興寺ですが、会場となったのは３年前に閉校した薬師寺小学校の体育館です。 実は元々、薬師寺小学校の敷地は龍興寺のものでした。 未来を担う子どもたちのため、寺が明治と昭和の２回にわたって土地を寄付