第103回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が4日に行われ、前橋育英（群馬）が堀越（東京A）に1−0で勝利した。試合は、スコアレスで迎えた55分（後半15分）に前橋育英のFWオノノジュ慶吏が決勝点をマーク。チームをベスト4に導くと共に、今大会のゴール数を「4」に伸ばしてプレミアEASTに続く得点王の座を視界に捉えたが、得点王には「こだわりがない」と主張し、チームファーストの姿勢を強調した。今大会の得点数を「4