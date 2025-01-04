ボーカル兼ギターの末武竜之介が大麻所持の疑いで逮捕された3人組バンド・KUZIRAが4日、ホームページを更新し、活動再開を発表した。【写真あり】「留置所の一室で…」末武竜之介の直筆反省文（全文）KUZIRAは「いつもKUZIRAを応援してくださっている皆様」と書き出し、「この度、KUZIRAは活動を再開させて頂く事をご報告致します」と報告した。そして、「裁判や報道、末武自身のSNSでもお詫びと共に発信しておりました、『こ