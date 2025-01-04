松戸競輪ナイターＦ?「オッズパーク杯」が４日、開幕した。注目の１２７期早期卒業生・市田龍生都（２３＝福井）は５Ｒを快勝。デビュー戦を白星で飾り、順調にプロ第一歩を踏み出した。期待通りの圧勝だ。後ろ攻めから王道の抑え先行で、残り２周半では先頭。よどみなく駆けて流れを支配すると、ラスト半周では番手をキープしていた黒滝太翔も突き放してみせた。「（周回位置が）前でも後ろでも誘導退避のタイミング（残り２