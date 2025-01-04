旅先でも変わらず、なんならそれ以上に可愛い自分でいたい！そこで今回は、Ray㋲の日向坂46・佐々木久美と岡崎紗絵、村瀬紗英、ヘア＆メイクのあきやまひとみさんの4人に美を格上げする「ポータブルツール」を教えてもらいました。日常でも大活躍しそうな優秀アイテムをさっそくチェック♡美を格上げするポータブルなツール旅先では、いつもと変わらず、なんならそれ以上に可愛い自分でいたいもの。そんなときに頼れる