小島秀夫の右脳が大好きなこと＝○○○○●を日常から切り取り、それを左脳で深掘りする、未来への考察＆応援エッセイ「ゲームクリエイター小島秀夫のan‐an‐an、とっても大好き○○○○●」。第21回目のテーマは「変な家」です。小学5年生から住んでいた兵庫県・川西の実家。僕の部屋は、階段を上がった2階のすぐ右側、兄は右奥、両親の寝室は廊下を挟んだ左側にあった。両親は、息子達の部屋を仕切る壁を、わざわざ“引き戸”に