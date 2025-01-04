2022年1月クールで人気を博した菅田将暉さん主演の月9ドラマ『ミステリと言う勿れ』。2023年には映画化もされ、今なお再映像化希望の声も高い。そんな映画『ミステリと言う勿れ』が2025年1月4日、フジテレビ土曜プレミアムで地上波初放送となる。菅田将暉さんが演じる主人公・久能整というキャラクターがどのように生まれたのか、ドラマに対してどのように感じたのか。2022年当時、1500万部を超えた原作を生み出した漫画家・田村由