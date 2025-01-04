特別でなくていい。普通の幸せを手にしてほしい--。親ならば誰しも我が子に願うことではないだろうか。しろやぎ秋吾さんの話題作『すべては子どものためだと思ってた』（KADOKAWA）に登場する専業主婦の土井くるみも、そんなささやかな願いを抱きながら子育てに向き合う親のひとりだ。ある日、地元の公立中学の評判が悪いことを知った彼女は、小学4年生に上がったタイミングで息子・こうたに中学受験をさせることを決意する。しか