タレントのマツコ・デラックス（52）が日本テレビ「マツコ、リアルする」（土曜後7・00）に出演し、回転寿司の“最高枚数”について語る場面があった。「自宅とテレビ局の往復のみで生活するマツコが日本のカルチャーを自ら体験し、世界へ発信」するという番組。そこで、外国人にも大人気の回転寿司チェーン「くら寿司」を訪れることとなった。「最高枚数は?」という話題になると、マツコは「10年ぐらい前に来たときは、35皿