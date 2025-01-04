お笑い芸人・藤井隆さん、タレント・井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜後0：55）の5日放送回は、歌舞伎界期待の女方・中村米吉さんと妻が登場します。【写真】中村米吉さんの妻は京都の舞妓・芸妓という華麗なる芸歴新年最初の新婚さんは、歌舞伎界期待の女方・中村米吉さん。人間国宝・中村歌六さんを父に持ち、親戚にも、人間国宝・中村吉右衛門さんや中村獅童さん、