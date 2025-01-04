「東海道・山陽新幹線」記念すべき2024年度 50年前に何があった？ 今年3月10日に東海道・山陽新幹線は「東京－博多全通50年」を迎えます。 【画像を見る】N700系もよいけれど…「グレー地に黄緑ラインの0系」がレアで懐かしい！ RSK山陽放送（1953年創業）は71年に渡る放送の歴史の中で、新幹線に関わる数多くの貴重動画を保存していて、「RSKイブニングニュース・YouTubeチャンネル」では、再生リスト「新幹