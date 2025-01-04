福岡県警糸島署は4日、糸島市に住む男性の携帯に同日、警察官をかたる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「警察官が電話で口座番号や暗証番号を聞くことは絶対にありません。不審な電話を受けた場合は、個人情報は決して答えず、すぐに相談や110番通報しましょう」と注意喚起している。