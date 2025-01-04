俳優の渡辺徹さん（享年61）と女優の榊原郁恵（65）の長男で俳優の渡辺裕太（35）が4日までに自身のブログを更新。自身の結婚について思いをつづった。渡辺は「あけましておめでとうございます！」と書き出すと、この年末年始も実家で過ごしたことを報告。「家族とご飯食べたり、お墓参り行ったり、初詣、親戚に会う」ことが恒例だという。すると「改めて思うんだけど、母親が止まりません」とひと言。「止まらないというの