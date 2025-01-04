女優宮沢りえ（51）が4日、TOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）に出演。9日からNetflixシリーズで配信されるドラマ「阿修羅のごとく」に広瀬すず（26）と共演しており、4姉妹の長女役を演じている。意味不明？な自己紹介で場を和ませた。「阿修羅のごとく」の4姉妹の長女を宮沢、次女を尾野真千子（43）、三女を蒼井優（39）、四女を広瀬が演じた。この日ゲストで宮沢と尾野が訪れ、宮沢が最初にあいさつをし