タレントのマツコ・デラックス（５２）が４日放送の日本テレビ系特番「マツコ、リアルする」（午後７時）に出演した。ここ十数年、自宅とテレビ局の往復のみだったマツコが様々な現場に足を運ぶことを目的とした同番組。行ったことがないというラーメン店・一蘭を訪れたマツコ。打ち合わせでは他の客や店員との接触を最小限にすることができる、同店名物の「味集中カウンター」について「全部、あれでいいと思う、日本中の店