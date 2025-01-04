◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽準々決勝前橋育英（群馬）１―０堀越（東京Ａ）（４日・フクダ電子アリーナ）第９６回大会優勝の前橋育英（群馬）が、堀越（東京Ａ）に１―０で勝ち、４強進出を決めた。前半は０―０で折り返し。前橋育英は幾度も好機を迎えるも、堀越のネットを揺らすこことができなかった。すると後半１５分、ついに試合が動く。前橋育英はＦＷオノノジュ慶吏（けりー、３年）が、味方のシュートの跳