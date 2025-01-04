岩手県庁岩手県は4日、同県軽米町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が発生したと発表した。遺伝子検査で確定すれば、飼育する肉用鶏約5万羽を殺処分する。県内では2日に盛岡市の養鶏場で陽性が確認されたばかりだった。県によると、4日午前、鶏の死亡数が増加していると養鶏場から報告があった。簡易検査を実施し、10羽のうち9羽で陽性を確認した。