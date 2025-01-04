「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＮＥＶＥＲ無差別級王者の鷹木信悟とＡＥＷインターナショナル王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡが互いのベルトを懸け、ダブルタイトルマッチで激突。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがレイジングファイヤーからの片エビ固めを決めて、１２分４２秒で激闘を制し、ＮＥＶＥＲ無差別級の新王者となった。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡは鷹木戦を終えて、開口一番に「ここ数年の内に、自分でも信じ