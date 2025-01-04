【第9話】 1月4日 公開 白泉社は1月4日、まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」第9話をヤングアニマルWebにて公開した。 本作はおっとりOLのもちづきさんこと望月美琴がガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す限界突破の禁断グルメギャグ。第9話では健康的な暮らしを送るため、日記帳に食事と運動を記録していくことにするもちづきさ