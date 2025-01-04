【第90話】 1月4日 公開 でこぽん吾郎氏は1月4日、自身のXにてマンガ「ただいま！保育士 でこ先生」第90話「複雑な気持ち、、、」を公開した。 本作は元保育士の作者の経験を元にした、保育園での毎日が描かれるコミックエッセイ。第90話では実は絵が上手なまさくんに「妖怪カード」を作ってもらったかっくん。まさくんはこれをキッカケとして絵の実力が園児たちに知られ