1月4日 公開 ちいかわ 「ちいかわ」のXアカウントにて、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわ」の最新話が1月4日に投稿された。 今回は新年を迎え、和装のちいかわたちと鏡餅に扮したオデが登場。ちいかわたちは「カビさせないで」と言うオデを……。 🍊 pic.twitter.com/dMLSb1ZoSf - ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) January 3, 2025