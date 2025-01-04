女子プロレス界の横綱とも言われる新潟市出身の女子プロレスラー・里村明衣子選手が４月に現役を引退します。１５歳で故郷・新潟を離れ、かつて「クラッシュギャルズ」として一世を風靡した長与千種さん率いる新団体「ＧＡＥＡＪＡＰＡＮ（ガイア・ジャパン）」に入門。「長与の後継者」とも言われる中、プロレス界の栄光も試練も味わってきました。現在は仙台を拠点とする「センダイガールズプロレスリング」の選手