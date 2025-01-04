こういうの好き理想のお手伝いさんのはずが!? ツンデレな魔界の王子が降臨！／マダムと理想のアンドロイド（1）オタクの理想を突き詰めたアンドロイドとは!?2083年、アンドロイドを一人一体所有するのが当たり前の時代。高齢の景子はアンドロイドを持たず、一人で暮らしていました。ある日、友人の真紀から「アンドロイドは便利よ」と勧められ、ドリーム・パートナーズの敏腕社員・高橋にアンドロイドの製作を依頼することに…。ア