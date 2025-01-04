『義母クエスト ~結婚したらいきなりラスボス戦でした~』より【マンガ】『義母クエスト』を最初から読む嫁VS姑の戦いを描いた『義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』。人気ブロガー・かづさん原案の実話コミックエッセイで、嫌がらせの限りを尽くす義母がヤバすぎる…。しかし、いくら身内とはいえ、常軌を逸した嫌がらせやモラハラは、「犯罪行為」に当たるのでは？ と読んでいて気になりますよね。そこで今回は