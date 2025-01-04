コーヒーが尿酸値を下げると聞いても、「コーヒー牛乳はどうなの？」と気になる方も多いのではないでしょうか。実は、牛乳にも尿酸値を下げる効果が期待される一方で、脂肪分が多いと逆効果になることもあります。また、緑茶やエナジードリンクといった飲み物が尿酸値に与える影響にも注意が必要です。本記事では、肝臓専門医の佐藤将人先生に、コーヒー牛乳をはじめとしたさまざまな飲