【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ドラマ『ホンノウスイッチ』主題歌「Say I do」と、ドラマ『トーキョーカモフラージュアワー』主題歌「Tokyo Crazy Night」を収録 Travis Japanが、3月5日に初のダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」をリリースすることが決定。併せて、ニュービジュアルも公開された。 Travis JapanがシングルでCDをリリースするのは