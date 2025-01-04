中国メディアの環球時報はこのほど、日本人と発酵食品との関係について紹介する記事を掲載した。記事は、名古屋の日本料理店で供されるすしには赤褐色のご飯が使われており、酸味がありつつも刺激的ではない味わいが特徴的だと紹介。このすしに使われているのは「赤酢」であり、すしを日本全体に広めた日本の発酵食品の代表格といえると説明した。そして、愛知県半田市にあるミツカン博物館では、19世紀初頭に創業者の中野又左衛門