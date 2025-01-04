1月3日、マツコ・デラックスの冠番組『マツコの知らない世界』（TBS系）の新春スペシャルに、俳優の織田裕二がゲスト出演した。「この番組は、登場するゲストがマツコさんに“ニッチなジャンル”の情報を紹介していく、トークバラエティとして有名です。今回、織田さんが登場したのは、TBS系で長らく中継している『世界陸上』に登場してきた“スーパーアスリート”について、紹介するためでした。2022年のオレゴン大会まで『世