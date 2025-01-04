モデルの冨永愛（42）が4日フジテレビの人気バラエティー番組「おじゃMAP!!」（後6・00）にゲスト出演し、普段の食生活を告白した。冨永は1メートル79の長身を武器に17歳の時にニューヨーク・コレクションで海外デビュー。続いて18歳の時にパリコレデビューも果たした。番組ではそんなトップモデルの普段の食生活について迫った。お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也の「肉は食べますか？」という質問に冨永は「食べ