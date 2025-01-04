◇新日本プロレス「レッスルキングダム19」（2025年1月4日東京ドーム）新日本とAEWの王者対決はAEWインターナショナル王者のKONOSUKETAKESHITAがNEVER無差別級王者の鷹木信悟を12分42秒、片エビ固めで破り、2冠王者となった。注目のシングル初対決。長身からパワーフルな技を繰り出すTAKESHITAの攻勢が止まらない。トップロープからの雪崩式フランケンシュタイナー、旋回式ブルーサンダーなどでたたみかけ、最後はひじ打