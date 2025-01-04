米G1・BCディスタフで出走取消となった7戦7勝の無敗馬オーサムリザルト（牝5＝池江）の復帰戦がクイーン賞（2月11日、船橋）に決まった。4日、所有するインゼルサラブレッドクラブが発表。鞍上は引き続き武豊。