ものを少なくしてスペースを広げ、キッチンをより使いやすくするためのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、400軒以上の片付けをサポートし、片付けについての著書もある整理収納アドバイザー・Fujinao（フジナオ）さん。賃貸暮らしでキッチンが狭かった頃に試行錯誤し、現在も実践しているというキッチン用品の代用術について語ります。1：トースターは魚焼きグリルで代用元・転勤族の私。夫の転勤に帯同していた10年間は賃