新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、辻陽太（３１）がデビッド・フィンレー（３１）を破りＩＷＧＰ・ＧＬＯＢＡＬヘビー級王座奪取に成功した。試合は序盤から両雄の意地が激突する熱戦になった。だが中盤、辻はコーナー最上段の攻防から雪崩式パワーボムで叩きつけられた上、変型のフェースバスター３連発を食らうなど、フィンレーの規格外のパワーを前に、立っているのもままならない大ピンチに陥った。それでも掟破り