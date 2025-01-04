新日本プロレス４日の東京ドーム大会で行われたＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権は、挑戦者のエル・デスペラードがＤＯＵＫＩ（３３）を撃破し、第９８代王者に輝いた。何と中村獅童との競演という超豪華な入場を見せつけたＤＯＵＫＩに、まさかのアクシデントが待っていた。ミステリオラナでデスペラードを場外へ追いやると、ＤＯＵＫＩボムを発射。しかしその際に左肘を脱臼してしまい、無念のレフェリーストップ負けとなって