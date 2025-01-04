女優の橋本環奈が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「空気清浄機より凄い」女優と再会したことを報告した。 【写真】年明け早々癒やされる…橋本と上白石の2ショット 橋本は2024年大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」で司会を務めており、3日は過去の紅白を振り返る同局「みんなのベスト紅白」に出演していた。 番組のMCを担当したのは俳優・大泉洋、女優・上白石萌音、同局の桑子真帆アナウンサーで、