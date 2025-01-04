2025年のNHK大河ドラマは「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」です。主役は江戸時代中・後期に活躍した出版業者・蔦屋重三郎。重三郎を演じるのは、『私たちはどうかしている』『春に散る』などのドラマ・映画で知られる俳優の横浜流星さん。昨年の大河は「光る君へ」であり、主人公は『源氏物語』を執筆した紫式部でした。昨年もそして新年も書物に関連する大河ドラマということで、２年連続「文化系大河」ということに