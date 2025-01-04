プロ野球・巨人入りが決定した田中将大投手（３６）の妻で、タレントの里田まい（４０）が４日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつを投稿した。空港内でカジュアルなニット帽をかぶり、大きなスーツケースを持つ姿を掲載し「明けましておめでとうございます」とあいさつ。「気づけば夫だけでなく、息子もすっかり野球が生活のど真ん中な我が家は、なんだかんだと動いていて、例年ほどのんびりダラダラ過ごすわけでも