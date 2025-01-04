中国・武夷山市で新春の茶文化イベント3日、新春茶文化イベントで、囲炉煮茶を楽しむ人たち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）【新華社武夷山1月4日】中国福建省武夷山市で3日、新春の茶文化のイベントが開かれ、七輪で茶を煮て柿やいもを焼く「囲炉煮茶」や文芸公演、文化展示などが祝日ムードを盛り上げた。中国・武夷山市で新春の茶文化イベント3日、新春茶文化イベントで、踊りを披露する人たち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉